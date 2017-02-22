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Фернандеш: не считаю себя лучшим футболистом «Локомотива»

22 февраля 2017, среда. 21:04. Футбол
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш в интервью официальному сайту клуба подвёл итоги товарищеского матча с норвежским «Стрёмсгодсетом» (0:1), прокомментировал мнение, что он является лучшим футболистом «железнодорожников», а также рассказал об игре по новой схеме.

«Это всего лишь контрольный матч перед возобновлением сезона. Конечно, результат всегда важен. Но не менее важно, что мы провели интенсивную и напряжённую игру, в которой было много борьбы.

Я чувствую себя хорошо. Не считаю себя лучшим футболистом «Локомотива». Я один из игроков, которые всегда готовы помочь команде и тренеру. Если я нужен на поле, то сделаю всё возможное для победы.

Да, мы поменяли схему. Конечно же, как и любой другой команде, нам нужно время, чтобы привыкнуть к новой расстановке и показывать свой лучший футбол», — отметил Фернандеш.
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Мануэл Фернандеш
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22 февраля 2017, среда
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