Фернандеш: не считаю себя лучшим футболистом «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш в интервью официальному сайту клуба подвёл итоги товарищеского матча с норвежским «Стрёмсгодсетом» (0:1), прокомментировал мнение, что он является лучшим футболистом «железнодорожников», а также рассказал об игре по новой схеме.
«Это всего лишь контрольный матч перед возобновлением сезона. Конечно, результат всегда важен. Но не менее важно, что мы провели интенсивную и напряжённую игру, в которой было много борьбы.
Я чувствую себя хорошо. Не считаю себя лучшим футболистом «Локомотива». Я один из игроков, которые всегда готовы помочь команде и тренеру. Если я нужен на поле, то сделаю всё возможное для победы.
Да, мы поменяли схему. Конечно же, как и любой другой команде, нам нужно время, чтобы привыкнуть к новой расстановке и показывать свой лучший футбол», — отметил Фернандеш.