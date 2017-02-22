Гончаренко: хочется, чтобы запасные ЦСКА выходили на замену более качественно

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги товарищеского матча с «Уфой» (1:0).
«Мы провели много позиционных атак. Мы приблизились к реалиям нашего чемпионата. Всё-таки игра с командой РФПЛ отличается от встречи со скандинавским клубом. Считаю, что мы планомерно движемся вперёд. Единственное — хотелось бы, чтобы игроки, которых выпускаем на замену, выходили более качественно. Откровенно скажу: последние 15 минут игры нам не удались.
Возможно ли появление в следующем матче Бибраса Натхо? Да, возможно появление и Бибраса, и Аарона Оланаре. Все, кто находится на сборе, в строю. Может, степень готовности Натхо и Оланаре не оптимальная, но у нас ещё есть время», — цитирует Гончаренко сайт ЦСКА.