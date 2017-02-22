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Рамирес: хочется, чтобы в 1/8 финала ЛЕ «Краснодар» сыграл с «МЮ»

22 февраля 2017, среда. 23:57. Футбол
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:1) поделился впечатлениями от выхода в следующий раунд. По словам эквадорца, ему бы хотелось встретится в 1/8 финала турнира с «Манчестер Юнайтед», за который выступает его соотечественник и друг Антонио Валенсия.

«Это был тяжёлый матч, несмотря на первую победу. Хорошо поддерживали турок и болельщики. У «Фенербахче» очень сильные игроки в атаке, но теперь наш клуб тоже будут узнавать. В следующей стадии хотелось бы сыграть с «МЮ», там играет мой друг Антонио Валенсия.

Поведение болельщиков «Фенербахче» мне понятно. Это естественные эмоции, когда люди бросают разные предметы на поле», — передаёт слова Рамиреса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Лиги Европы прошёл французский «Сент-Этьен», одержав победы в двух матчах со счётом 3:0 и 1:0.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Краснодар ФК Фенербахче Кристиан Рамирес Луис Антонио Валенсия
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