Рамирес: хочется, чтобы в 1/8 финала ЛЕ «Краснодар» сыграл с «МЮ»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:1) поделился впечатлениями от выхода в следующий раунд. По словам эквадорца, ему бы хотелось встретится в 1/8 финала турнира с «Манчестер Юнайтед», за который выступает его соотечественник и друг Антонио Валенсия.
«Это был тяжёлый матч, несмотря на первую победу. Хорошо поддерживали турок и болельщики. У «Фенербахче» очень сильные игроки в атаке, но теперь наш клуб тоже будут узнавать. В следующей стадии хотелось бы сыграть с «МЮ», там играет мой друг Антонио Валенсия.
Поведение болельщиков «Фенербахче» мне понятно. Это естественные эмоции, когда люди бросают разные предметы на поле», — передаёт слова Рамиреса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
«Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Лиги Европы прошёл французский «Сент-Этьен», одержав победы в двух матчах со счётом 3:0 и 1:0.