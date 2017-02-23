Зидан: не надо искать оправдания, лучше начать думать о следующей игре

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от поражения в перенесённом матче 16-го тура испанской Примеры с «Валенсией». Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1.
«Мы проиграли „Валенсии“ в первые десять минут. Мы владели мячом и имели шансы забить, но упустили оба момента, а они быстро забили два гола. У нас было 80 минут, чтобы вернуться в игру, мы старались, но упустили много шансов. У „Реала“ была возможность набрать очки, но мы этого не сделали. Они играли как одно целое, бились и победили.
Мы должны всегда быть бдительными. Мы должны быть немного умнее, потому что первые десять минут мы не были внимательны. Команда хорошо распоряжалась мячом, но не хватало последнего паса. Поздравляем „Валенсию“. Не надо искать оправдания, лучше начать думать о следующей игре», — цитирует Зидана сайт «Реала».