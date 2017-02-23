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Раньери: «Севилья» показала свой класс, но ничего ещё не ясно

23 февраля 2017, четверг. 01:13. Футбол
Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери прокомментировал поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).

«Нам было непросто, соперник продемонстрировал свой высокий класс. Мы всё-таки могли рассчитывать на большее, если бы действовали хладнокровнее на контратаках. Однако очень важно то, что впереди ещё есть ответная игра, которая состоится у нас дома. Ничего ещё не ясно. Знаем, как сложно нам будет во второй игре, но готовы к битве», — приводит слова Раньери пресс-служба УЕФА.
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити ФК Севилья Клаудио Раньери
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