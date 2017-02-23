Хуанфран Морено не думает о переходе в «Барселону»

Защитник «Депортиво» Хуанфран Морено прокомментировал информацию о заинтересованности «Барселоны» в его услугах. Футболист отметил, что в настоящее время сконцентрирован лишь на задачах галисийской команды.
«Леганес», «Леганес» и ещё раз «Леганес». Это единственное, о чём я думаю. Хочу помочь своей команде завоевать три очка в этой игре, которые помогут нам в борьбе за сохранение прописки в Примере», — приводит слова Хуанфрана Marca.
С «Леганесом» «Депортиво» встретится 25 февраля на поле соперника. Игра состоится в 24-м туре чемпионата Испании.