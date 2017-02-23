Хедира: «Порту» будет злым и приедет в Турин за победой

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира прокомментировал победу над «Порту» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Португальцы играли вдесятером с 27-й минуты встречи, после того как за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Алекс Теллес.
«Мы можем быть довольны, это хороший результат. Но, честно говоря, после того как „Порту“ остался в меньшинстве, мы просто обязаны были побеждать. Мы контролировали ход встречи все 90 минут, действовали терпеливо и заработали хороший результат перед ответной игрой. Очень тяжело играть 11 на 10, особенно на таком уровне, потому что сложно сдвинуть вопрос с мёртвой точки. Мы забили достаточно поздно, но ни на минуту не теряли контроль.
Ни в коем случае нельзя говорить, что противостояние завершено. „Порту“ будет злым, ему нечего терять, поэтому они приедут в Турин за победу. Футбол – это сумасшествие, может произойти всё что угодно. Мы видели это накануне в Манчестере», — приводит слова Хедиры Football Italia.