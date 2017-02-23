Варан из-за травмы выбыл из строя на три недели

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в ближайшие три недели не сможет рассчитывать на защитника Рафаэля Варана, сообщает AS.
Футболист сборной Франции получил травму в матче 16-го тура чемпионата Испании с участием «Королевского клуба» и «Валенсии». Игрок был заменён на 73-й минуте игры, и, согласно результатам обследования, у него диагностирована травма мышечных волокон. Однако Варану предстоит пройти повторное обследование.
«Реал» в чемпионате Испании провёл 22 матча, а сам Варан принял участие в 18 играх, став автором 1 гола и 1 голевой передачи.