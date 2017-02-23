Вайнцирль: «Шальке» удалось пройти ПАОК без особых трудностей

Главный тренер «Шальке-04» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после домашней ничьей с ПАОК (1:1) в 1/16 финала Лиги Европы. Ничья позволила немецкой команде пройти в следующий этап турнира, так как в первой встрече «Шальке» на выезде победил со счётом 3:0.
«Мы довольны, что нам удалось выйти в следующий раунд без особых трудностей – в этом заключалась наша задача. Начало встречи было не таким удачным, как в последних матчах. Но мы понимали, что 3:0 – это хороший задел. Вероятно, это тоже наложило свой отпечаток. ПАОК продемонстрировал именно ту игру, которую мы ожидали.
У них есть быстрые игроки, которые очень полезны при игре на контратаке. Но на протяжении всего матча мы уверенно играли в обороне. Надеемся, что в пятницу нам попадётся хороший жребий. Команды топ-уровня нам не должны попасться. Но в 1/8 финала не бывает слабых соперников», — цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».