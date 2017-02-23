Тудор: «Галатасарай» будет готов к дерби, мы знаем всё о «Бешикташе»

Главный тренер «Галатасарая» Игор Тудор поделился ожиданиями от дерби с «Бешикташем». Команды сыграют между собой в 22-м туре турецкой Суперлиги. В первом круге была зафиксирована ничья (2:2).
«Я знаю всё о «Бешикташе». Знаю сильные и слабые стороны. Мы хорошо работаем и будем готовы к дерби. В понедельник будет хороший матч», — цитирует Тудора Goal.
Матч «Галатасарай» — «Бешикташ» состоится 27 января. Начало – 20:00 мск. «Бешикташ» лидирует в чемпионате Турции и опережает идущий на третьем месте «Галатасарай» на 7 очков.