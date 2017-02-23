Кан не уверен, что «Бавария» сможет приобретать будущих Роббена и Рибери

Бывший голкипер мюнхенской «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о перспективах команды в ближайшие годы. Кан, в частности, отметил финансовый фактор для успешной деятельности клуба и побед команды.
«Большим вызовом для «Баварии» будет получить будущих Рибери и Роббена. И когда английские и испанские клубы откроют свои сундуки с деньгами, то возникнет интересный вопрос: насколько готова «Бавария» бороться с ними в этом смысле? В войне за лучших футболистов должны будут тратиться огромные суммы. Скоро за футболистов будут платить € 150 млн», — приводит слова Кана tz.