«Урал» объявил о возвращении Манучаряна

Нападающий сборной Армении Эдгар Манучарян вернулся в «Урал» — контракт с форвардом был подписан накануне. Эдгар уже присоединился к команде на Кипре и вместе с «Уралом» готовится к возобновлению сезона, сообщает пресс-служба уральской команды.
В ближайшее время Манучарян будет внесён в заявку «Урала». За екатеринбургский клуб нападающий будет выступать под номером 99.
Манучарян, которому в январе этого года исполнилось 30 лет, выступал за «Урал» с 2011 по 2016 год и провёл за это время 86 матчей в РФПЛ. Летом 2016 года форвард покинул «Урал» и до возвращения в уральский клуб был игроком «Ратчабури» из чемпионата Таиланда.