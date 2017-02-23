Ганский полузащитник Майкл Эссьен поддерживает форму с «Челси», за который играл с 2005 по 2014 год. Футболист может продолжить карьеру в хорватской «Риеке», а потому обратился к лондонцам с просьбой потренироваться с командой. Об этом сообщает Ghanasoccernet.
Последним клубом 34-летнего Эссьена был «Панатинаикос», который он покинул в сентябре прошлого года. С тех пор полузащитник, который в своё время успел поиграть за «Реал», «Милан» и «Лион», находится в поисках команды.
За «Панатинаикос» Майкл Эссьен провёл 15 матчей и забил 1 гол.