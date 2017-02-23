«Кайрат» с Аршавиным обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

В рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» провели товарищеский матч с казахстанским «Кайратом».
Встреча закончилась поражением российской команды со счётом 0:1. Единственный гол на 25-й минуте за «Кайрат» забил бразильский полузащитник Исаэл. В стартовом составе казахстанцев на эту встречу вышел российский нападающий Андрей Аршавин.
После 17 туров РФПЛ «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице. «Кайрат» по итогам минувшего сезона чемпионата Казахстана занял второе место.
Товарищеский матч
«Крылья Советов» (Самара, Россия) – «Кайрат» (Алма-Аты, Казахстан) – 0:1 (0:1)
Гол: Исаэл, 25 (0:1).
«Крылья Советов»: Лория, Надсон, Гаджибеков, Таранов, Ятченко (Зотов, 80), Глеб (Кудряшов, 55), Башкиров (Чочиев, 63), Мияилович (Цвейба, 46), Зуев (Визнович, 75), Паскуато, Корниленко (Садик, 80).