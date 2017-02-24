Игрок «Андерлехта» Дешахт: у «Зенита» бюджет гораздо больше, а дальше прошли мы

Защитник «Андерлехта» Оливье Дешахт прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала Лиги Европы. «Андерлехт» уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге со счётом 1:3, однако благодаря домашней победе со счётом 2:0 прошёл в следующий раунд.
«Мы сыграли не очень хорошо, а «Зенит» – потрясающе. Но мы счастливы, что выиграли по сумме двух матчей. Да, нам немного повезло, но удача всегда для победы нужна. Футболисты «Зенита» занервничали, когда забили третий гол, а мы надавили. Надо признать: у нас ни одного момента не было до самого конца, но прошли дальше мы. У «Зенита» бюджет гораздо больше, их игроки получают гораздо больше денег, чем мы. Они фантастические игроки! Для «Андерлехта» выход в 1/8 финала – отличное достижение, мы счастливы.
Чего ждём от следующий стадии? Для начала посмотрим на результаты жеребьёвки. Вдруг нам попадётся «Манчестер Юнайтед»! Какой «Зенит» сильнее: этот или тот, с которым мы играли несколько лет назад в Лиге чемпионов? За тот выступали Халк, Витсель, Широков – многие большие игроки. Но и нынешняя их команда – отличная. Думаю, мы лучше сыграли против того «Зенита», где был Халк. Мы же проиграли тогда только из-за одного пенальти. А сейчас, напомню ещё раз: их бюджет, их зарплаты, а дальше прошли мы!» – передаёт слова Дешахта корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.