М. Альмейда: если все возомнят себя Марадоной, футбол наполнится толстяками

Бывший полузащитник сборной Аргентины Матиас Альмейда, ныне возглавляющий мексиканский клуб «Гвадалахара», поделился соображениями о питании футболистов. При этом он упомянул экс-футболиста аргентинской сборной Диего Марадону и нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
«Я не думаю, что Роналду каждый день кушает мясо. Он выглядит в отличной форме в смысле питания. Что же касается Марадоны, то он действительно тренировался трижды в неделю и оставался лучшим в мире. Однако в мире есть лишь один Марадона, это уникальный случай. Если все возомнят себя Марадоной, то футбол наполнится толстяками», — цитирует Алмейду Marca.