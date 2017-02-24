Фонсека: конкуренцию между Роналду и Месси считаю очень несправедливой

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека не поскупился на похвалу в адрес нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Португальский специалист считает бессмысленными сравнения между этими футболистами.
«Сложно выиграть больше того, что выиграл Роналду до сих пор, но все знают, что у него нет потолка. Думаю, он будет продолжать побивать рекорды. Конкуренцию между Роналду и Месси считаю очень несправедливой. Каждый из них в отдельности не имеет себе равных. Каждый из них был бы лучшим в своей эпохе, если бы они не играли в одно и то же время», — приводит слова Фонсеки Marca.