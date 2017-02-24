Веденеев: после третьего гола игроки «Зенита» подумали: победа в наших руках

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал вылет питерской команды из Лиги Европы. Подопечные Мирчи Луческу после поражения в выездном матче 1/16 финала от «Андерлехта» (0:2), добились домашней победы (3:1), но покинули турнир.
«Такой результат нельзя назвать невезением. В какой-то момент игроки „Зенита“ просто потеряли бдительность. Третий гол их так обрадовал, что кто-то раньше времени подумал — победа в наших руках. «Андерлехт»-то в атаке ничего не создавал по ходу матча, но под конец начал наваливаться на ворота «Зенита». На это не отреагировал ни тренер, ни игроки. Теперь всё, что им остаётся, — это бороться за первое место в чемпионате России. Но, к сожалению, тренерский штаб до сих пор не может определиться с составом: во второй игре он был не такой, как в первой. Команда пока играет очень медленно. Разбежится она или нет, пока не понятно», — сказал Веденеев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.