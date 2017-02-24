«Амкар» объявил о подписании контракта с Гасилиным на 3,5 года

Сегодня «Амкар» и «Зенит» согласовали условия трансфера 20-летнего нападающего Алексея Гасилина в пермский клуб, а нападающий подписал контракт сроком на 3,5 года.
«Этот трансфер — большая удача для клуба. Пожалуй, впервые мы подписываем не просто молодого и талантливого парня, а футболиста, к 20 годам уже заработавшего себе имя. У игроков уровня Гасилина всегда бывает масса вариантов перехода из молодёжного футбола во взрослый, и нам очень приятно, что Алексей решил сделать этот ответственный шаг именно в „Амкаре“ — в клубе, заработавшем репутацию одного из лучших в России по части работы с молодёжью.
Надеюсь, что Алексей сумеет реализовать в Перми свои спортивные амбиции и станет одним из лучших форвардов России. А мы ему в этом поможем. Хочу сказать слова благодарности за этот трансфер руководителям „Зенита“, которые, принимая решение о будущем Гасилина, учитывали интересы игрока и возможности его карьерного роста в Перми», — цитирует официальный сайт клуба исполнительного директора «Амкара» Дениса Маслова.
Гасилин является воспитанником санкт-петербургской «Смены», а с 2013 года он находился в системе «Зенита».