Абрамович собирается продать часть акций «Челси» китайским инвесторам

Владелец английского «Челси» Роман Абрамович планирует продать часть акций лондонской команды китайской инвестиционной компании HNA Group.
Как сообщает The Sun, председатель клуба Брюс Бак провёл переговоры с представителями компании, которая хочет приобрести 20% акций клуба, а сумма возможной сделки может составить около £ 240 млн. Отмечается, что Абрамович может потратить эти средства на реконструкцию домашнего стадиона «Стэмфорд Бридж».
Напомним, что Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за £ 140 млн у бизнесмена Кена Бейтса.