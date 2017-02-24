Моуринью недоволен, что «МЮ» попал на «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой манкунианцы попали на «Ростов».
«Это плохая жеребьёвка в каждом аспекте. Нас ожидает долгий перелёт в непростой период для «Манчестер Юнайтед». Плохая жеребьёвка, потому что нам будет противостоять непростой соперник. Они неплохо проявили себя в Лиге чемпионов. «Ростов» хорошо обороняется, хорош в физическом плане, но мы найдём способ, как обыграть их», — цитирует Моуринью Mirror.
Первый матч пройдёт 9 марта в Ростове-на-Дону. Ответный — 16 марта в Манчестере.