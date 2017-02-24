А. Кержаков: брат доказал, что достоин быть основным голкипером «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о том, чего не хватает брату Михаилу Кержакову, чтобы стать основным вратарём питерцев. Голкипер вторую часть сезона на правах аренды проведёт в «Оренбурге».
«Что не хватает Мише Кержакову, чтобы стать первым вратарём в «Зените»? Моё мнение: он заслуживал больше игровой практики в прошлом году. Тренер рассматривал Мишу как вратаря, который может подменить уставшего «первого номера», и брат со своей ролью отлично справился, доказав, что сам достоин быть основным голкипером. Но у всех тренеров разный взгляд на вратарскую позицию.
Для меня брат — надёжнейший человек и вратарь. Будь я главным тренером любой команды, мечтал бы о подобном голкипере в своём составе», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.