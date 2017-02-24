Матч Кубка России «Урал» — «Краснодар» перенесён в Краснодар

Глава департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил, что матч 1/4 финала Кубка России «Урал» – «Краснодар» был перенесён. Встреча должна была состояться в Екатеринбурге 28 февраля, однако в связи с неготовностью поля стадиона хозяев игра состоится в Краснодаре.
«В город выезжали две комиссии, смотрели поле. Оно признано не соответствующим стандартам. Де-юре игра перенесена. Есть вопросы по матчу 18-го тура российской Премьер-Лиги «Урал» – «Амкар», вряд ли к 5 марта мы получим газон», — цитирует Куликова «Спорт-экспресс».