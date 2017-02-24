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Раньери: моя мечта умерла, но я буду с улыбкой вспоминать время в «Лестере»

24 февраля 2017, пятница. 20:25. Футбол
Итальянский специалист Клаудио Раньери, уволенный накануне с должности наставника «Лестер Сити», опубликовал прощальное письмо.

«Вчера моя мечта умерла. После эйфории прошлого сезона, когда мы стали чемпионами Англии, всё, о чём я мечтал, — это вечная работа с моим любимым „Лестером“. Увы, этому не суждено было случиться. Хотел бы поблагодарить свою супругу и всю мою семью за постоянную поддержку во время моего пребывания в „Лестере“. Спасибо Паоло и Андреа, которые оказывали мне помощь. Спасибо Стиву Катнеру и Франко Гранелло за предоставленную возможность стать чемпионом.

Огромная благодарность клубу. Это был потрясающий опыт, который я всегда буду хранить в памяти. Спасибо журналистам, которые освещали чудеснейшую историю в футболе. От всего сердца благодарю каждого, кто имеет отношение к клубу: игроков, тренеров, всех, кто был рядом и стал частью наших достижений.

Особая благодарность болельщикам. С первого же дня вы относились ко мне с теплотой, и я тоже вас люблю. Никто не сможет отнять у нас то, что мы вместе достигли. Надеюсь, вы вместе со мной будете постоянно вспоминать об этом и улыбаться. Это было замечательное, счастливое время, которое я никогда не забуду. Для меня было удовольствием и гордостью стать чемпионом со всеми вами. Ваш Клаудио Раньери», — написал специалист.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити Клаудио Раньери
Новости. Футбол
24 февраля 2017, пятница
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