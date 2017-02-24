Препелицэ: надеюсь, российские холода помогут «Ростову» в первом матче с «МЮ»

Полузащитник «Ростова» Андрей Препелицэ поделился мнением о будущем сопернике команды по 1/8 финала Лиги Европы. По итогам жеребьёвки российскому клубу в следующей стадии турнира достался «Манчестере Юнайтед».
«Будет интересно сыграть с «Манчестер Юнайтед». У нас будет возможность сыграть на «Олд Траффорд». У этого клуба топ-игроки и топ-тренер, но мы демонстрируем хорошие результаты в еврокубках и победили «Баварию». Здорово, что первый матч проведём дома. Надеюсь, российские холода нам помогут», — цитирует Препелицэ пресс-служба УЕФА.
Первый матч «Ростов» проведёт с «МЮ» 9 марта на своём поле, ответный — 16 марта в Англии.