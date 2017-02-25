«Зенит» заявил англичанина Гардинера-Смита

19-летний сын члена Палаты общин Великобритании Барри Гардинера будет выступать за сине-бело-голубых под 44-м номером. Зимой он проходил просмотр с молодёжной командой «Зенита» и произвёл хорошее впечатление на тренеров.
В 2013 году Гардинер-Смит приезжал на стажировку в академию московского «Спартака», где успел провести несколько матчей. Затем он в течение нескольких месяцев работал в СДЮШ ЦСКА. Кроме того, у него есть опыт тренировок с лондонским «Арсеналом», «Редингом» и «Уотфордом».
Гардинер-Смит
Фото: rfpl.org