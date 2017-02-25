«Бавария» – «Гамбург»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30

В субботу, 25 февраля, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоится матч 22-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Гамбургом». Встреча начнётся в 17:30 мск и будет показана в прямом эфире на телеканале «Матч! Футбол 3». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Гамбург».
Ранее команды встречались друг с другом 52 раза. 30 матчей завершились победой «Баварии», 14 раз команды сыграли вничью, и восемь раз побеждали футболисты «Гамбурга». Последняя встреча между командами состоялась в сентябре 2016 года и завершилась гостевой победой «Баварии» со счётом 1:0.
В таблице немецкого первенства «Бавария» (50 очков) располагается на первой строчке, а «Гамбург» (20 очков) — на 16-й.