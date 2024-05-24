Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кудряшов: тренерский штаб «Динамо» не будет настраивать игроков на ничью с «Краснодаром»

Кудряшов: тренерский штаб «Динамо» не будет настраивать игроков на ничью с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов высказался о том, как «Динамо» будет настраиваться на матч с «Краснодаром» в последнем туре Российской Премьер-лиги.

«Думаю, тренерский штаб «Динамо» не будет настраивать и готовить футболистов на ничью. Как мы знаем, если настраиваться на ничью, то в большинстве случаев заканчивается всё не очень. «Динамо» будет играть на победу, но осторожно, на мой взгляд. «Краснодар» последние несколько матчей играет очень активно. «Динамо» это примет в расчёт», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место. В матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Игра состоится в эту субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Червиченко: «Динамо» полетело в космос как ракета, а «Краснодар» сам себе всё сломал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android