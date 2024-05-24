Медина — об уходе из ЦСКА в «Спартак»: у меня с Федотовым был разный взгляд на футбол

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал о своём переходе в стан красно-белых из ЦСКА, который состоялся летом 2023 года.

— Как ты узнал о возможности перейти в «Спартак»?

— Мне рассказал агент. Я сразу знал: перейти из ЦСКА в «Спартак» будет непросто. Но меня зарядили уверенностью, что здесь всё будет хорошо, что мне здесь будет лучше. На самом деле, это крутой опыт ― совершить такой необычный переход.

— Карраскаль недавно сказал: «В ЦСКА я не играл из-за некоторых людей. То же самое произошло с Мединой». Как прокомментируешь?

— Карраскаль это сказал, ха-ха? В ЦСКА при Федотове и я, и Карраскаль начали очень хорошо. Но в какой-то момент всё стало хуже. У тренера был свой тактический взгляд на схему. А у меня был другой взгляд на футбол ― отличный от Федотова. Но это нормально. Конфликта с Федотовым не было. Да, мы с ним много разговаривали о позиции, на которой я должен играть, я высказывал своё мнение. Но у нас были нормальные отношения. При этом российские игроки слегка отличаются от нас ― латиноамериканцев. Возможно, мы, латиноамериканцы, говорим слишком много, даже чересчур говорим о том, что нам не нравится — особенность характера, — сказал Медина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Медина выступал за ЦСКА с зимы 2022 года.

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