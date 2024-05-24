Тренер «Ипсвича» считает «МЮ» приоритетным вариантом для продолжения карьеры — The Times

Главный тренер «Ипсвич Таун» Киран Маккенна подождёт, пока «Манчестер Юнайтед» примет решение об увольнении Эрика тен Хага, прежде чем принимать решение о переходе в другой клуб, сообщает интернет-издание The Times.

По информации источника, с Маккенной уже связались «Челси» и «Брайтон», но он ждёт, пока разрешится ситуация в стане «красных дьяволов». Для него это приоритетный вариант продолжения карьеры.

Также сообщается, что главный тренер «Ипсвич Таун» включён в список из четырёх человек, который был составлен на случай, если «Юнайтед» решит расторгнуть двухлетний контракт с тен Хагом после субботнего матча с «Манчестер Сити».

Маккенна занял должность главного тренера «Ипсвича» в декабре 2021 года. По итогам нынешнего сезона Чемпионшипа подопечные Маккенны заняли второе место и гарантировали себе выход в английскую Премьер-лигу. Ранее специалист уже работал в тренерском штабе «МЮ» и возглавлял молодёжную команду. Ранее сообщалось, что решение по увольнению тен Хага должны принять после финала Кубка, в котором манкунианцы сыграют с «Манчестер Сити». Матч состоится 25 мая, начало – в 17:00 мск.