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Игрок «Спартака» Медина: фанаты ЦСКА посылают меня, а потом просят фото

Игрок «Спартака» Медина: фанаты ЦСКА посылают меня, а потом просят фото
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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал о реакции на него со стороны болельщиков ПФК ЦСКА. Напомним, минувшим летом состоялся трансфер футболиста из стана армейцев в стан красно-белых.

— Первое время получал гневные сообщения от фанатов ЦСКА?
— Да, но это нормально, я их понимаю. Это футбол, это игра, так что я понимаю их злость. Когда фанаты ЦСКА видят меня в парке, ресторане или на улице, конечно, я слышу от них ― «Пошёл нахрен». (в оригинале использовано более грубое выражение. – Прим «Чемпионата»). Посылают меня, а после этого подходят и просят о фото ― это нормально, ха-ха, — сказал Медина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Медина выступал за ЦСКА с зимы 2022 года.

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