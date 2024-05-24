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Онана — о своих результатах в «МЮ»: именно так иногда и бывает в футболе

Онана — о своих результатах в «МЮ»: именно так иногда и бывает в футболе
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28-летний вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана высказался о своей игре в прошедшем сезоне английской Премьер-лиги.

«Я приехал в «МЮ» как лучший вратарь в мире, и всё пошло прахом. Я задумался: «Что произошло?» Но именно так иногда и бывает в футболе. Однако всё зависит от того, хочешь ли ты оставаться на месте или встать и бороться. Я знаю, что сделал, чтобы попасть сюда, и знаю, кто я. Я решил встать и бороться», — приводит слова Онана интернет-издание Daily Mail.

Камерунский вратарь провёл в этом сезоне 50 матчей за клуб и сохранил ворота в неприкосновенности, отыграв «на ноль» 13 раз. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Андре Онана составляет € 40 млн.

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