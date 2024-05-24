Медина: не было мыслей покинуть РПЛ после теракта в Москве. Это может случиться везде

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал, думал ли он о том, чтобы уехать из России после теракта в «Крокус Сити Холле», который произошёл 22 марта.

— В марте Россия и Парагвай должны были сыграть товарищеский матч, но его отменили из-за теракта. Какие были мысли в тот день?

— Полное понимание. Этот теракт задел слишком много людей. Я осознавал, что игру отменят. Хотелось сыграть, но это был тяжёлый момент для России, для многих людей. Отменить матч было правильно.

— После этого теракта не было мысли уехать из РПЛ?

— Это может случиться в любой точке мира ― США, Париж, Мадрид. Такое не предсказать. У меня не было таких мыслей. В Москве я всегда чувствовал себя безопасно.

Когда я был в Испании в январе 2022-го, было много разных мыслей, но, как только я приехал в Москву, понял, – здесь со мной всё будет хорошо, — сказал Медина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.