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Медина: не было мыслей покинуть РПЛ после теракта в Москве. Это может случиться везде

Медина: не было мыслей покинуть РПЛ после теракта в Москве. Это может случиться везде
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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал, думал ли он о том, чтобы уехать из России после теракта в «Крокус Сити Холле», который произошёл 22 марта.

— В марте Россия и Парагвай должны были сыграть товарищеский матч, но его отменили из-за теракта. Какие были мысли в тот день?
— Полное понимание. Этот теракт задел слишком много людей. Я осознавал, что игру отменят. Хотелось сыграть, но это был тяжёлый момент для России, для многих людей. Отменить матч было правильно.

— После этого теракта не было мысли уехать из РПЛ?
— Это может случиться в любой точке мира ― США, Париж, Мадрид. Такое не предсказать. У меня не было таких мыслей. В Москве я всегда чувствовал себя безопасно.

Когда я был в Испании в январе 2022-го, было много разных мыслей, но, как только я приехал в Москву, понял, – здесь со мной всё будет хорошо, — сказал Медина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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