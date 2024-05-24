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Обамеянг стал лучшим игроком Лиги Европы в этом сезоне

Обамеянг стал лучшим игроком Лиги Европы в этом сезоне
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34-летнего нападающего «Марселя» Пьер-Эмерика Обамеянга признали лучшим игроком Лиги Европы в сезоне-2023/2024, сообщает официальный сайт УЕФА.

Обамеянг сыграл большую роль в выходе марсельцев в полуфинал. На счету футболиста 10 голов за 11 выходов в стартовом составе, в том числе хет-трик во встрече 5-го тура групповой части турнира с «Аяксом».

Также Обамеянг завершил турнир лучшим бомбардиром и лучшим по показателю «гол+пас». Он также превзошёл достижение экс-футболиста мадридского «Атлетико» Радамеля Фалькао по общему числу голов в Лиге Европы (30). На счету форварда марсельцев — 34 забитых мяча.

О переходе форварда во французский клуб объявили в июле 2023 года. «Марсель» набрал 50 очков и занял восьмое место по итогам этого сезона чемпионата Франции.

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