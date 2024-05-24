Лаутаро Мартинес признан лучшим футболистом Серии А в сезоне-2023/2024

26-летний нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес был выбран в качестве лучшего футболиста итальянской Серии А по итогам нынешнего сезона. Об этом информирует пресс-служба чемпионата Италии в соцсети Х (ранее Twitter).

В сезоне-2023/2024 в Серии А аргентинский нападающий принял участие в 33 матчах, в которых он отметился 24 голами и шестью результативными передачами. В общей сложности Мартинес провёл на поле 2667 минут. Также «Интер» стал чемпионом Италии в нынешнем сезоне.

Напомним, действующее трудовое соглашение 26-летнего футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского нападающего составляет € 110 млн.

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