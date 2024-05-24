Плеттенберг: «Бавария» заплатит «Бёрнли» € 10-15 млн за Компани, контракт — до 2027 года

«Бавария» выплатит «Бёрнли» € 10-15 млн за досрочное расторжение контракта с главным тренером английской команды Венсаном Компани. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент переговорный процесс продвигается успешно и бельгийский специалист готов подписать контракт с «Баварией», рассчитанный до 2027 года.

Венсан Компани возглавляет «Бёрнли» с 2022 года. Под его руководством команда вылетела, с 24 набранными очками заняв предпоследнее, 19-е место по итогам минувшего сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги. Контрактное соглашение Компани с клубом рассчитано до 2028 года. Ранее он также тренировал «Андерлехт».

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