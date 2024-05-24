УЕФА представил команду сезона в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА опубликовала команду сезона в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Вратарь: Миле Свилар («Рома»).

Защитники: Джанлука Манчини («Рома»), Жонатан Та («Байер»), Берат Ридван Джимсити («Аталанта»).

Полузащитники: Жереми Фримпонг («Байер»), Тён Копмейнерс («Аталанта»), Гранит Джака («Байер»), Маттео Руджери («Аталанта»).

Нападающие: Флориан Вирц («Байер»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Адемола Лукман («Аталанта»).

Фото: Соцсети УЕФА

Напомним, в финале Лиги Европы нынешнего сезона встретились «Аталанта» и леверкузенский «Байер». Игра проходила на стадионе «Авива» в Дублине. В качестве главного арбитра встречи выступил Иштван Ковач. Матч завершился победой итальянской команды со счётом 3:0. Все три гола «Аталанты» забил нападающий Адемола Лукман.

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