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Дуарте, Мозес и Селихов не прилетели со «Спартаком» в Оренбург на последний матч

Дуарте, Мозес и Селихов не прилетели со «Спартаком» в Оренбург на последний матч
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Футболисты московского «Спартака» Алексис Дуарте, Виктор Мозес и Александр Селихов не прилетели вместе со своей командой в Оренбург на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который состоится завтра, 25 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, матч «Оренбург» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Газовик». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 29 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 49 очков и занимают пятое место. «Оренбург» после аналогичного количества матчей в чемпионате России заработали 30 очков и располагаются на 12-й строчке.

Ранее «Спартак» объявил, что не будет пролонгировать трудовое соглашение с Мозесом, заканчивающееся по окончании нынешнего сезона.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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