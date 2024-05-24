Дуарте, Мозес и Селихов не прилетели со «Спартаком» в Оренбург на последний матч

Футболисты московского «Спартака» Алексис Дуарте, Виктор Мозес и Александр Селихов не прилетели вместе со своей командой в Оренбург на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который состоится завтра, 25 мая.

Напомним, матч «Оренбург» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Газовик». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 29 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 49 очков и занимают пятое место. «Оренбург» после аналогичного количества матчей в чемпионате России заработали 30 очков и располагаются на 12-й строчке.

Ранее «Спартак» объявил, что не будет пролонгировать трудовое соглашение с Мозесом, заканчивающееся по окончании нынешнего сезона.

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