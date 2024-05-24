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Игрок «Спартака» Медина оценил бурное празднование гола «Зенита» ЦСКА от Марио Фернандеса

Игрок «Спартака» Медина оценил бурное празднование гола «Зенита» ЦСКА от Марио Фернандеса
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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина, ранее выступавший за ЦСКА, поделился мнением о бурном праздновании гола «Зенита» в ворота ЦСКА в исполнении защитника сине-бело-голубых Марио Фернандеса, также выступавшего за армейцев. Данный эпизод произошёл во время матча 7-го тура РПЛ между этими командами (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Заболотный – 4'     1:1 дос Сантос – 88'    

— Марио Фернандес очень эмоционально праздновал гол «Зенита» в ворота ЦСКА осенью. Ты же, когда забил ЦСКА, был достаточно спокоен. Почему?
— Я уважаю ЦСКА и уважаю его фанатов, стараюсь сохранять хорошие отношения со всеми. Я всегда стараюсь быть спокойным. Не знаю, зачем Марио так отпраздновал. Возможно, у него были на это причины, — сказал Медина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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