Игрок «Спартака» Медина оценил бурное празднование гола «Зенита» ЦСКА от Марио Фернандеса

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина, ранее выступавший за ЦСКА, поделился мнением о бурном праздновании гола «Зенита» в ворота ЦСКА в исполнении защитника сине-бело-голубых Марио Фернандеса, также выступавшего за армейцев. Данный эпизод произошёл во время матча 7-го тура РПЛ между этими командами (1:1).

— Марио Фернандес очень эмоционально праздновал гол «Зенита» в ворота ЦСКА осенью. Ты же, когда забил ЦСКА, был достаточно спокоен. Почему?

— Я уважаю ЦСКА и уважаю его фанатов, стараюсь сохранять хорошие отношения со всеми. Я всегда стараюсь быть спокойным. Не знаю, зачем Марио так отпраздновал. Возможно, у него были на это причины, — сказал Медина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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