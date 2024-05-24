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«Скоро». Промес оставил комментарий под публикацией фанатов «Спартака»

«Скоро». Промес оставил комментарий под публикацией фанатов «Спартака»
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, ранее под залог освобождённый из-под стражи в Дубае, оставил комментарий под публикацией сообщества фанатов красно-белых в социальной сети, в которой информируется, что прошёл год с момента, как нидерландский футболист стал лучшим бомбардиром московского клуба в чемпионате России.

«Скоро», — написал Промес, сопроводив свой комментарий эмодзи сердечка.

Напомним, Промес был освобождён из-под стражи в Дубае 17 мая. Несмотря на данное освобождение, ему запрещено покидать Объединённые Арабские Эмираты. Нидерландский футболист был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну.

Задержание Промеса было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

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