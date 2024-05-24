Каррагер определился с тем, кто лучший игрок сборной Англии

Экс-игрок «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о том, кто лучше: полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден или «Реал Мадрид» Джуд Беллингем.

«Беллингем — феноменальный игрок, но Фоден, с моей точки зрения — самый одаренный английский футболист от природы. Я знаю, как это воспримут: предположение о том, что Фоден — лучший игрок, звучит как критика в адрес Беллингема. Это далеко не так. Фоден и Беллингем — разные футболисты, но есть аспекты игры футболиста «Сити», которые отличают его от всего, что когда-либо было в Англии», — высказался Каррагер в личной колонке на The Telegraph.

В этом сезоне Фоден провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 11 ассистов. Беллингем же провел за 40 матчей, отличившись 23 голами и отдав 12 передач.