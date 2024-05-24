Сёмин: Акинфеев — лучший вратарь России, продление контракта является правильным решением

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новость о том, что ЦСКА на два года продлил контракт с многолетним вратарём и капитаном команды Игорем Акинфеевым.

«Замечательно, что с ним продлили контракт, всё правильно. Игорь – лучший вратарь нашей страны. Это символ ЦСКА, так что продление является правильным решением. Желаю ему удачи. Акинфеев не занимает чьё-то место. Он выигрывает конкуренцию благодаря своему отношению к делу и мастерству», – приводит слова Сёмина Metaratings.

В нынешнем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в 26 матчах армейцев во всех официальных турнирах. Восемь из них российский голкипер отыграл «на ноль». При этом в общей сложности вратарь ЦСКА пропустил 34 мяча. Напомним, Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду уже больше 20 лет. На счету голкипера более 700 официальных матчей за армейцев. 38-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 45 очков за 29 матчей.

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