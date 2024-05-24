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Медина: Абаскаль — крутой, много знает про футбол. Не знаю, почему «Спартак» повалился

Медина: Абаскаль — крутой, много знает про футбол. Не знаю, почему «Спартак» повалился
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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина поделился мнением о бывшем главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале, который возглавлял клуб с лета 2022 года по апрель 2024 года.

— Как тебе запомнилась работа с Абаскалем?
— Он крутой тренер. Мы очень здорово начали этот сезон, выиграли пять матчей подряд ― уверенность в себе была запредельная. Гильермо ― классный человек. Но таков футбол. Мне сложно сказать, почему всё повалилось. Игроки не снижали требований к себе, но мы начали проигрывать, нам было тяжело это изменить ― просто не получалось. Не могу сказать ничего плохого про Гильермо, мне нравились его тренировки: всё через мяч, много интересных упражнений. Абаскаль знает про футбол очень много, мы много говорили с ним о тактике, об использовании пространства, — сказал Медина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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