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Состав сборной Турции по футболу на Евро-2024: список игроков

Сборная Турции объявила состав на Евро-2024
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Пресс-служба сборной Турции на официальном сайте объявила состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

Фото: Пресс-служба сборной Турции

Вратари: Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед»), Доган Алемдар («Труа»), Мерт Гюнок («Бешикташ»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»).

Защитники: Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Зеки Мехмет Челик («Рома»), Абдулкерим Бардакчи («Галатасарай»), Ахметджан Каплан («Аякс»), Чаглар Сёюнджю («Фенербахче»), Мерих Демирал («Аль-Ахли»), Озан Кабак («Хоффенхайм»), Самет Акайдын («Панатинаикос»), Дженк Озкачар («Валенсия»), Ферди Кадыоглу («Фенербахче»).

Полузащитники: Берат Айберк Оздемир («Трабзонспор»), Джан Узун («Нюрнберг»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Исмаиль Юксек («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»), Окай Йокушлу («Вест Бромвич»), Оркун Кёкчю («Бенфика»), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд).

Нападающие: Абдюлкадир Омюр («Халл Сити»), Ирфан Джан Кахведжи («Фенербахче»), Юнус Акгюн («Лестер»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Керем Мухаммед Актюркоглу («Галатасарай»), Огуз Айдын («Аланьяспор»), Арда Гюлер («Реал» Мадрид), Барыш Алпер Йылмаз («Галатасарай»), Бертуг Озгюр Йылдырым («Ренн»), Дженк Тосун («Бешикташ»), Энес Унал («Борнмут»), Семих Кылычсой («Бешикташ»), Юсуф Языджи («Лилль»).

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Евро-2024: итоговый список команд:

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