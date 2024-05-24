РФС не выдал лицензии «Кубани», «Уфе» и «Волгарю» на участие в Первой лиге

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию клубов рассмотрела заявки команд Мелбет Первой лиги и ЛЕОН-Второй лиги дивизиона «А» на получение лицензии РФС II для возможного участия в Первой лиге в сезоне-2024/2025. В результате «Кубани», «Уфе» и «Волгарю» было отказано в выдаче данной лицензии в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых).

«В соответствии с правилами РФС по лицензированию футбольных клубов решение об отказе в выдаче лицензии РФС II выносится комиссией с отсрочкой вступления в силу до 4 июня 2024 года. В течение отсрочки у клубов имеется возможность представления дополнительного пакета документации и рассмотрения его комиссией или подачи апелляционной жалобы на принятые комиссией решения в установленные сроки», — написано на официальном сайте РФС.

Напомним, «Уфа» занимает первое место в группе «Золото» Второй лиги. Перед последним туром Первой лиги «Кубань» и «Волгарь» занимают последние, 17-е и 18-е места в турнирной таблице.

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