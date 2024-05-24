Пакета может быть дисквалифицирован на 10 лет за влияние на игру для заработка на ставках

Полузащитник «Вест Хэма» Лукаса Пакета может быть отстранён от футбола на 10 лет, если будет доказано, что он действительно влиял на ход матчей с целью заработка на ставках. Об этом сообщает Daily Mail.
Источник ссылается на прецедент, произошедший с экс-защитником «Рединга» Кинаном Айзеком, который три года назад был дисквалифицирован на 10 лет за то, что намеренно получил удаление в матче первого раунда Кубка Англии с «Шрусбери». На тот момент Айзек выступал за «Стратфорд»
Напомним, Пакета были выдвинуты обвинения в четырёх нарушениях относительно его поведения в матчах АПЛ с «Лестером» (12 ноября 2022 года), «Астон Виллой» (12 марта 2023 года), «Лидсом» (21 мая 2023 года) и «Борнмутом» (12 августа 2023 года).
Известные дети спортсменов: