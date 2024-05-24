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Пакета может быть дисквалифицирован на 10 лет за влияние на игру для заработка на ставках

Пакета может быть дисквалифицирован на 10 лет за влияние на игру для заработка на ставках
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Полузащитник «Вест Хэма» Лукаса Пакета может быть отстранён от футбола на 10 лет, если будет доказано, что он действительно влиял на ход матчей с целью заработка на ставках. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник ссылается на прецедент, произошедший с экс-защитником «Рединга» Кинаном Айзеком, который три года назад был дисквалифицирован на 10 лет за то, что намеренно получил удаление в матче первого раунда Кубка Англии с «Шрусбери». На тот момент Айзек выступал за «Стратфорд»

Напомним, Пакета были выдвинуты обвинения в четырёх нарушениях относительно его поведения в матчах АПЛ с «Лестером» (12 ноября 2022 года), «Астон Виллой» (12 марта 2023 года), «Лидсом» (21 мая 2023 года) и «Борнмутом» (12 августа 2023 года).

Известные дети спортсменов:

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