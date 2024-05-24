Погребняк — о контракте Акинфеева: его тело само подскажет, когда заканчивать с футболом

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о продлении контракта 38-летнего вратаря Игоря Акинфеева с ЦСКА.

«Положительно отношусь к продлению Акинфеевым контракта с ЦСКА. С его уровнем и навыками можно играть до тех пор, пока он сам не поймёт, что больше не тянет.

Его тело само подскажет, когда заканчивать с футболом. Такие статусные вратари сами решают, когда уходить. Сейчас ему всего 38 лет, через два года будет 40, а это замечательный возраст, чтобы заканчивать. Травма Торопа? Она точно не повлияла на срок контракта Акинфеева», – приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что 38-летний Акинфеев продлил контракт с клубом до лета 2026 года. В нынешнем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в 26 матчах армейцев во всех официальных турнирах. Восемь из них российский голкипер отыграл «на ноль». При этом в общей сложности вратарь ЦСКА пропустил 34 мяча. Напомним, Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду уже больше 20 лет. На счету голкипера более 700 официальных матчей за армейцев. 38-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.