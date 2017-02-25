Линекер: прослезился после увольнения Раньери из «Лестера»

Бывший капитан сборной Англии и экс-игрок «Лестер Сити» Гари Линекер, ныне работающий на BBC, прокомментировал увольнение Клаудио Раньери с поста главного тренера «лис».
«Это очень печально и необъяснимо для всех любителей футбола. Полагаю, это решение, на мой взгляд — ошибочное, из разряда панических. Я прослезился из-за ухода Клаудио, а также за весь футбол и мой клуб. Выступление «Лестера» было необъяснимым в прошлом сезоне, а не в этом. Раньери заслуживал больше времени за тот факт, что клуб до сих пор выступает в Лиге чемпионов, пока не находится в последней тройке АПЛ и за сказку прошлого сезона», — цитирует Линекера BBC Sport.
«Лестер» после 25 туров АПЛ располагается на 17-й строчке в турнирной таблице, опережая на одно очко «Халл Сити», который находится позицией ниже в зоне вылета.