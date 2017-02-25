Аллегри может возглавить «Барселону»

«Барселона» может пригласить на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, возглавляющего ныне «Ювентус».
По информации Calciomercato.com, спортивный директор каталонцев Ариедо Брайда, у которого сложились хорошие рабочие отношения с Аллегри с момента их совместной работы в «Милане», пытается убедить руководство клуба сделать выбор в пользу 49-летнего итальянца.
Ранее сообщалось, что сменить Луиса Энрике на посту главного тренера «Барселоны» могут Рональд Куман («Эвертон») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»).
Что касается Аллегри, то в его приглашении также заинтересован «Арсенал», который уже контактировал со специалистом.
Контракт Аллегри с «Ювентусом» будет действовать ещё полтора года, но в последнее время всё чаще появляются слухи о том, что он покинет клуб по окончании сезона.