Конте: букмекеры уже уволили меня в начале сезона, но я сохранил концентрацию

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что после неудачного начала сезона ему было важно не терять концентрации и продолжать работу. После 25 туров АПЛ «Челси» располагается на первом месте в турнирной таблице, опережая на восемь очков идущего вторым «Манчестер Сити».
«Букмекеры уже уволили меня из «Челси» в начале сезона, однако мне посчастливилось сохранить концентрацию и продолжить работать. Считаю важным закончить этот сезон наилучшим образом. И я, и игроки сфокусированы на сезоне. Впереди 13 матчей до конца чемпионата, мы хотим остаться лидерами, но это будет непросто», — приводит слова Конте Sky Sports.